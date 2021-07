Вашингтон, , 15:02 — REGNUM Спикер палаты представителей США опасалась, что бывший президент страны Дональд Трамп может начать ядерную войну на излете своего правления, это следует из новой книги, написанной американскими журналистами, сообщает 15 июля The Hill.

Журналисты Washington Post Кэрол Леонниг и Филип Ракер указали в книге «Я один могу это исправить: катастрофический последний год Дональда Трампа» (Alone Can Fix It: Donald J. Trump’s Catastrophic Final Year), что Пелоси позвонила генералу Марку Милли, председателю Объединенного комитета начальников штабов, после беспорядков в Капитолии, чтобы выразить свою обеспокоенность поведением Трампа.

Как следует из книги, она хотела гарантировать, что Трамп не сможет начать войну и запустить ядерное оружие в качестве одного из его последних актов власти.

«Этот парень сумасшедший», — якобы заявила Пелоси Милли. — Он опасен. Он невменяемый».

«Мэм, я гарантирую вам, что у нас есть сдержки и противовесы в системе», — ответил Милли.

Они также заявляют, что Милли и другие военные чиновники опасались, что Трамп попытается совершить переворот, чтобы остаться у власти, и рассматривали возможность ухода в отставку. Милли считал Трампа «классическим авторитарным лидером, которому нечего терять», пишут журналисты The Washington Post — издания, всегда занимавшего не комплементарные позиции по отношению к президенту-республиканцу.

Авторы взяли интервью у более 140 человек для книги, которая должна выйти во вторник, включая самого Трампа более двух часов. The Hill обратился к офису Пелоси и представителю Трампа за комментариями.