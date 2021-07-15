Новочеркасск, Ростовская область, 15 июля, 2021, 15:02 — ИА Регнум. В администрации Новочеркасска Ростовской области приняты кадровые решения. Новым директором городского департамента ЖКХ и благоустройства назначен Василий Бушуев, сообщается на сайте муниципального образования 15 июля.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ЖКХ

Новый управленец ранее работал в муниципальном унитарном предприятии «Спецавтохозяйство», с 2016 года по 2019 год руководил департаментом ЖКХ, затем возглавил городскую службу эксплуатации и работал в центре социального обслуживания населения.

Василий Бушуев сменил на руководящем посту Дениса Черненко.