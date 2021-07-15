Киев, 15 июля, 2021, 15:06 — ИА Регнум. Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания (Госкомтелерадио) Украины оштрафовал телеканал «1+1» на 71 488,95 грн или $2618. Об этом сообщила 15 июля пресс-служба регулятора.

Фурсова ИА REGNUM Результат вытеснения русского языка на Украине

Поводом для наложения штрафа стала трансляция российского сериала «Кухня».

"По результатам проверки было установлено, что трансляция сериала «Кухня» … на русском языке с украинскими субтитрами является нарушением требований абзаца второго части пятой статьи 10 Закона Украины «О телевидении и радиовещании», — сказано в сообщении.

Штраф должен быть уплачен в государственный бюджет в течение 30 дней, добавили в пресс-службе Госкомтелерадио.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Конституционный суд Украины признал соответствующим конституции страны закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».