Уфа, 15 июля, 2021, 15:03 — ИА Регнум. Камеры фотовидеофиксации (ФВФ) нарушений ПДД начали устанавливать на участках федеральных трасс в Башкирии. Об этом 15 июля сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Камера

В прошлом году в регионе в рамках реализации республиканского проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Республики Башкортостан» ввели в эксплуатацию 471 комплекс фотовидефиксации. Таким образом, в Башкирии работают 1015 комплексов автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, в том числе 946 стационарных комплексов, 63 — передвижных комплексов и шесть — мобильных.

Отмечается, что ПАО «Башинформсвязь» и ГКУ Транспортная дирекция Башкирии заключили дополнительное соглашение о перемещении 100 единиц имеющихся комплексов.

«На сегодняшний день на федеральных трассах 240 Уфа-Оренбург и М-5 «Урал» установлено 15 комплексов фотовидеофиксации. Строительно-монтажные работы и ввод в эксплуатацию всех 100 комплексов ФВФ планируется завершить до 20 августа 2021 года», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Чиновники считают, что монтаж комплексов на новых местах контроля поможет уменьшить число аварийно-опасных участков на дорогах и снизить смертность в результате дорожно-транспортных происшествий.