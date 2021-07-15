Куала-Лумпур, , 14:57 — REGNUM В Малайзии снова побит суточный рекорд по коронавирусу, сообщает CNN Indonesia.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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В Малайзии за сутки выявили 13 215 случаев заражения коронавирусом.

В департаменте здравоохранения Малайзии предупредили, что количество случаев заражения коронавирусом может увеличиться в следующие две недели из-за штамма «Дельта».

По состоянию на 15 июля в Малайзии выявили 880 782 носителя коронавируса. Всего эпидемия унесла жизни 6503 жителей Малайзии.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Малайзииподчеркнул важность укрепления сотрудничества АСЕАН и США в преодолении проблем кибербезопасности и трансграничных преступлений.

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