Ташкент, 15 июля 2021, 14:56 — REGNUM Председатель правительства Пакистана Имран Хан прилетел в Ташкент с официальным визитом, сообщает 15 июля агентство UzReport.
В аэропорту гостя встретил премьер-министра Узбекистана Абдулла Арипов. Имран Хан впервые посетил Ташкент с официальным визитом. Пакистанский премьер примет участие в бизнес форме и международной конференции.
Ранее в Ташкент с рабочим визитом прибыл президент Афганистана Ашраф Гани. Он также примет участие в конференции «Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности».
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