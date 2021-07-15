Ташкент, 15 июля, 2021, 14:56 — ИА Регнум. Председатель правительства Пакистана Имран Хан прилетел в Ташкент с официальным визитом, сообщает 15 июля агентство UzReport.

(сс) Jawad Zakariya Имран Хан

В аэропорту гостя встретил премьер-министра Узбекистана Абдулла Арипов. Имран Хан впервые посетил Ташкент с официальным визитом. Пакистанский премьер примет участие в бизнес форме и международной конференции.

Ранее в Ташкент с рабочим визитом прибыл президент Афганистана Ашраф Гани. Он также примет участие в конференции «Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности».

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