Брюссель, 15 июля, 2021, 15:08 — ИА Регнум. Апелляция Германии, которая была подана по поводу доступа к газопроводу Opal, отклонена судом Евросоюза. Об этом 15 июля сообщает пресс-служба суда.

Иван Шилов ИА REGNUM Газопровод

«Суд отклоняет апелляцию, поданную Германией на решение Общего суда, который в соответствии с принципом энергетической солидарности отменил решение Еврокомиссии от 2016 года, которым были изменены условия доступа к газопроводу Opal», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что, по решению суда, немецкая сторона обязана оплатить судебные расходы, которые во время рассмотрения дела понесла Польша.

Напомним, в сентябре 2019 года суд ЕС по иску Польши отменил решение Еврокомиссии от 2016 года о расширении доступа российской компании «Газпром» к газопроводу Opal, который принимает газ из «Северного потока». Теперь Газпром может снова бронировать только половину транзитной мощности газопровода.