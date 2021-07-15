Псков, 15 июля, 2021, 16:29 — ИА Регнум. Блогер Настя Ивлеева поделилась с подписчиками вторым фильмом из серии влогов под названием «Блогеры и дороги». Ролик доступен на её YouTube-канале.

Дорога

На видео Ивлеева вместе с другими популярными блогерами отправляется в город Великие Луки Псковской области. Там они посетили местный рынок, а также сварили самогон и устроили дискотеку на улице.

Добавим, что за сутки вторую серию влога посмотрели более 650 тыс. человек. Благодаря этому ролик попал в тренды русскоязычного YouTube.