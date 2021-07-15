Москва, 15 июля, 2021, 14:53 — ИА Регнум. Повышая ключевую ставку, Центральный банк РФ на самом деле только разгоняет инфляцию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 июля заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Делягин

«Есть две принципиально разных ситуации: либо стране не хватает денег, либо денег хватает, и есть даже их избыток, — сказал Делягин. — И если в стране денег достаточно или избыток, тогда повышение процентной ставки сдерживает инфляцию, потому что оно сдерживает финансовые спекуляции. Но в условиях, когда денег не хватает, инфляцию сдерживает именно снижение процентной ставки и удешевление кредита (при ограничении финансовых спекуляций). А когда повышается процентная ставка, то в условиях нехватки денежной массы работает инфляция издержек. Повышение процентной ставки повышает стоимость кредита, повышает себестоимость продукции и в условиях монополизированной экономики разгоняет инфляцию».

Поэтому, как полагает Делягин, когда Банк России поднимает процентную ставку, он занимается повышение инфляции.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Делягин заявил, что чем выше в РФ ключевая ставка Банка России, тем хуже для реального сектора экономики.