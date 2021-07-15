Москва, , 14:56 — REGNUM Вашингтону необходимо встать на объективные позиции, избавиться от лицемерия, а также от «двойных стандартов» в политике и дать народу и правительству Кубы возможность самостоятельно решить свою судьбу. Об этом 15 июля заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее комментарий приводит пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

Куба TheJetixer

Как указала официальный представитель российского МИД, осуществляемые Вашингтоном по отношению к Кубе действия являются «очередной политической постановкой» и примером укоренившейся у американцев практики «двойных стандартов», когда избирательно применяются правовые нормы и делается тенденциозная и дифференцированная интерпретация одинаковых или схожих событий.

«Мы призываем Вашингтон встать, наконец, на объективные позиции, избавиться от лицемерия, от «двойного дна» в политике. Дать кубинцам, их правительству и народу самим разобраться в происходящем и решить свою судьбу», — говорится в комментарии Захаровой.

«От США и их последователей требуется одно — не вмешиваться в дела суверенного государства», — подчеркивает дипломат.

При этом официальный представитель МИД РФ указала, что если власти США действительно озабочены гуманитарной ситуацией на Кубе и хотят чем-то помочь ее народу, то им необходимо отменить блокаду острова, которую отвергает все мировое сообщество.