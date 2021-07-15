Москва, 15 июля, 2021, 14:51 — ИА Регнум. Чем выше в РФ ключевая ставка Банка России, тем хуже для реального сектора экономики, который уничтожают «российские либералы». Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 июля заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин, рассуждая о том, какая инфляция ждет жителей РФ в оставшийся период 2021 года.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Возможно, что традиционная осенняя волна инфляции будет усилена тем, что государство раздаст какие-то деньги перед выборами. Но самое главное, что после выборов ожидается ослабление рубля, — сказал Делягин. — Просто потому что бюджету хочется больше денег. Это иррациональное желание, но очень заметное в российском Минфине. Поэтому весьма вероятно, что будет новое ослабление рубля. А новое ослабление рубля — это инфляция. Я думаю, что официальный индекс инфляции 10 процентов не достигнет. Но 7%, скорее всего, будут превышены. А соответственно, реальный уровень будет в 2−2,5 раза выше. И это будет основанием для того, чтобы Банк России еще сильнее задрал процентную ставку. Потому что чем выше процентная ставка, тем лучше для финансовых спекулянтов, которым служат российские либералы, и тем хуже для реального сектора экономики, который уничтожают российские либералы».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Делягин рассказал, чего боятся российские торговые монополии.