Москва, 15 июля, 2021, 14:50 — ИА Регнум. Российское государство все интенсивнее демонстрирует свою неадекватность, которая пугает торговые монополии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 июля заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Так он прокомментировал прогноз экспертов ЦБ РФ, которые предположили, что пик инфляции в РФ еще не миновал.

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Инфляция

«Каждый год у нас в августе сезонное снижение инфляции, потому что сезонный урожай овощей. Но в этом году урожай будет сильно подпорчен засухой. И коронабесием, которое не позволит во многих местах собрать урожай. Поэтому даже если сезонное снижение цен произойдет, то оно будет незначительным. При этом главный фактор повышения цен — это страх монополий, в том числе и торговых, перед растущей неадекватностью государства. Поскольку государство все более интенсивно демонстрирует свою неадекватность, то страх будет усиливаться, а цены будут расти», — сказал Делягин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что в России непродовольственная инфляция, скорее всего, закрепится на уровне 6,5%.