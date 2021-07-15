Москва, 15 июля, 2021, 14:56 — ИА Регнум. В ситуации с ростом цен в России виноваты США. Об этом 15 июля заявил депутат Госдумы Евгений Фёдоров («Единая Россия») на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Цена на продукты

«Почему растут цены, понятно. В условиях пандемии усилилась эксплуатация Российской Федерации. В условиях пандемии американцы выпустили 9 трлн долларов — эти пустые бумажки выкупают за реальные ресурсы все страны», — сказал парламентарий.

Это привело к росту цен не только в России, но и в других развивающихся странах и как следствие к падению уровня жизни.