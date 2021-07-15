Москва, 15 июля, 2021, 14:45 — ИА Регнум. В Кремль пока не изучили заявления главы службы британской контрразведки МI-5 Кена Маккаллума о враждебных действиях со стороны «ряда государств». Об этом 15 июля заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Нет. Честно говоря, мы не видели, пока не ознакомились», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Маккаллум заявил, что некоторые «враждебные страны» и преступные группировки используют социальные сети для воздействия на жителей Великобритании, но не стал называть их прямо.

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