Ярославль, 15 июля, 2021, 14:44 — ИА Регнум. В Ярославле завершено расследование уголовного дела в отношении троих жителей города, обвиняемых в незаконном сбыте наркотиков. Об этом сообщает управление МВД по Ярославской области.

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Обвиняемые были задержаны сотрудниками управления по борьбе с наркотиками в декабре 2020 — январе 2021 года. Все трое работали закладчиками.

«При личном досмотре и при обыске по месту жительства у них были обнаружены партии наркотиков, наркотических средств и психотропных веществ в крупном и значительном размерах. Обвиняемые «работали» на один из интернет-магазинов», — пояснили в пресс-службе МВД.

У них был изъят гашиш, марихуана, смесь из мефедрона и конопли, амфетамин и мефедрон. Сейчас дело передано в суд. Ярославцев будут судить за незаконный сбыт наркотиков, им грозит до 20 лет лишения свободы.