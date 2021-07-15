Калуга, 15 июля, 2021, 14:50 — ИА Регнум. Власти Калужской области планируют в новом учебном году дооборудовать школьный автобус, чтобы наравне со учащимися возить в детские сады и дошкольников, сообщил в социальных сетях губернатор Владислав Шапша.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Школьный автобус

«У нас в регионе ежедневно 350 школьных автобусов перевозят к месту учебы более 12,5 тысячи школьников. Этот же транспорт попутно мог бы довозить детей и в детские сады. И такая потребность есть. Но все попытки приобрести школьные автобусы с возможностью установки удерживающих устройств оказываются тщетны: действующий ГОСТ не обязывает производителей автобусов оснащать их такими устройствами. Получается абсурдная ситуация: старший ребенок едет в школу на школьном автобусе, а младшего родители вынуждены сами отвозить в детский сад, который нередко расположен на той же территории, что и школа. Необходимо решать проблему системно, для этого нужно внести небольшие изменения в федеральное законодательство, которые облегчат жизнь многим семьям», — написал на своей стене в соцсети Владислав Шапша.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области, инициативу калужан с доставкой детей в детсады школьными автобусами взялась поддержать на федеральном уровне директор Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования, член Общественной Палаты РФ Наталья Агре. Об этом она заявила 14 июля в рамках рабочей встречи с губернатором Владиславом Шапшой.

«Полностью разделяю вашу инициативу. Эту тему нужно инициировать. Если вы у себя в области решите этот вопрос, поработаете с местными предприятиями, и переоборудуете школьные автобусы, то мы сможем распространить этот опыт. Для огромного количества родителей это будет большая помощь. Считаю, что эта практика должна быть во всех регионах», — отметила Наталья Агре.