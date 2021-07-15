Бишкек, 15 июля, 2021, 14:43 — ИА Регнум. Азиатский банк развития планирует выделить $35 млн (2 млрд 594 млн рублей) на проект по снижению рисков оползней в Киргизии за счет внедрения передовых технологий и лучшей международной практики. Об этом сообщили в пресс-службе международной финансовой организации сегодня, 15 июля.

Bankwatch Сель

Из этих денег $23,5 млн (1 млрд 742 млн рублей) будут предоставлены правительству Киргизии в качестве гранта, а остальные $11,5 млн (852 млн рублей) — в виде кредита. Условия кредитования в АБР не озвучивают.

В рамках мер по борьбе с оползнями будет создана система мониторинга оползней, сочетающая мониторинг на местах и мониторинг на национальном уровне с использованием спутниковой радиолокационной технологии, которая будет опробована как пилотный проект для отслеживания смещений поверхности и анализа исторического движения склонов.

Отмечается, что Киргизия, особенно южные Джалал-Абадская и Ошская области, сильно подвержена оползням из-за характера осадков, геологии, почвенного покрова и высокой сейсмической активности. Около 30 тысяч человек в 550 населенных пунктах республики подвергаются непосредственному риску оползней.

Читайте также: Государственный долг Киргизии превышает $4,9 млрд