Сеул, 15 июля, 2021, 14:52 — ИА Регнум. В Южной Корее провели опрос на тему возможного визита президента страны Мун Чжэ Ина в Японию во время Олимпийских игр в Токио. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на исследовательскую компанию RnSearch.

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Согласно результатам опроса, проведённого с 12 по 14 июля среди 1060 человек в возрасте старше 18 лет, 55,8% респондентов считают, что президенту не стоит посещать Токио поскольку каких-либо положительных результатов в ходе встречи с премьер-министром Японии добиться не получится.

Известно, что больше всего против возможной поездки в Японию выступает пожилое население страны, а «за» поездку — молодежь.

32,5% опрошенных считают, что вне зависимости от итогов встречи лидеров двух стран президент должен посетить Олимпиаду.

Как сообщало ИА REGNUM, представители официального Сеула выразили сожаление по поводу односторонней утечки информации о переговорах с руководством Японии.

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