Санкт-Петербург, 15 июля, 2021, 14:50 — ИА Регнум. Власти Ленинградской области на совещании с представителями ПАО «Газпром» договорились выступить с инициативой об изменении федерального законодательства в сфере безопасности газоснабжения. Об этом 15 июля сообщил губернатор области АлександрДрозденко, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«Сегодня перед нами «Газпром» поставил условие, чтобы мы выступили с инициативой об изменении федерального законодательства, чтобы была дана возможность управляющим компаниям отвечать не только за внутригазовые сети внутри домов, но и внутри квартир», — отметил глава региона.

Он добавил, что это позволит ликвидировать разрыв, когда за одно отвечают одни, а за другое — другие, что приводит к нарушению принципа коллективной безопасности тех, кто проживает в многоэтажных газифицированных домах.

«А также упростить процедуру заключения договоров там, где идет подключения газа в частном секторе. Мы выступим с законодательной инициативой», — подытожил Дрозденко.