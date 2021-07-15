Москва, 15 июля, 2021, 14:49 — ИА Регнум. Партию импортного сахара, не облагаемую пошлиной, впервые ввезли в Россию, она составляет 37,4 тысячи тонн. Об этом сообщает 15 июля «Российская газета».

Анна Рыжкова ИА REGNUM Сахар

«Это должно насытить внутренний рынок и стабилизировать цены», — отмечает издание.

Сахар поступил в основном из Алжира, Марокко, ОАЭ, Бразилии и Германии. Всего по квоте можно ввезти 350 тыс. тонн сахара без пошлины. Квота на беспошлинный импорт — одна из мер поддержки и регулирования сахарной отрасли в РФ.

Беспошлинный ввоз сахара действует с 15 мая по 30 сентября 2021 года, ранее белый сахар из стран за пределами ЕАЭС можно было ввозить за $340 за тонну.

Ввозить импортный сахар разрешили государственной «Объединенной зерновой компании» (ОЗК), на вопрос о закупочной цене в компании не ответили. Вместе с тем эксперты полагают, что импортный сахар — дороже отечественного, и необходимости в нём нет.

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