Нальчик, 15 июля, 2021, 14:39 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии возбуждено уголовное дело по факту получения травмы шестилетним воспитанником прогимназии. Следователи устанавливают виновных в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья несовершеннолетних, сообщили 15 июля в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Скорая помощь

Как было установлено во время проверки, ребенок упал с турника на асфальт во время игры на детской площадке 13 июля. В результате падения он получил тяжелую травму головы. Мальчика госпитализировали.

Причины и условия, способствующие получению травмы установят во время расследования.