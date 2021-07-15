Рабочий посёлок Сапожок, Рязанская область, 15 июля, 2021, 14:42 — ИА Регнум. Фельдшер скорой помощи разбила топором припаркованный автомобиль, подралась со свидетелями и прибывшими на место полицейскими в рабочем посёлке Сапожок Рязанской области.

Дарья Драй ИА REGNUM Скорая помощь

По данным рязанского портала «Ya62.ru», медик 4 июля находилась на дежурстве и сказала водителю, что нужно ехать на вызов в многоквартирный дом на улице Вал.

«Подъехав к указанному дому, женщина облила припаркованную во дворе машину бензином и, когда у неё не сработала зажигалка, пошла за топором и начала рубить автомобиль. Выбежал владелец машины, которого впоследствии фельдшер ударила обухом топора по голове», — цитирует источник издание.

Сообщается, что также пострадала жительница дома, которая пыталась утихомирить фельдшера, и один из полицейских, прибывший на место после звонка очевидцев, которому женщина вывихнула три пальца.

В полиции направили материалы по инциденту в региональное СУ СК.