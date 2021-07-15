Улан-Батор, 15 июля, 2021, 14:38 — ИА Регнум. За первое полугодие 2021 года экспорт угля Монголии увеличился на 9,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Министерство горнорудной и тяжелой промышленности. По данным чиновников, с 1 января 2021 года по 1 июля 2021 года экспорт угля составил 9,580 тысяч тонн, тогда ка в аналогичном периоде прошлого года экспорт угля составил 8,725 тысяч.

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Отметим, в прошлом году экспорт угля Монголии снижался из-за ограничений, связанных с пандемией. По состоянию на 2 августа 2020 года экспорт угля составил 11,2 тысяч тонн, что меньше на 46,4% по сравнению с показателем аналогичного периода 2020 года. Резкое снижение было обусловлено ограничениями во время пандемии коронавируса. Страна на фоне распространения коронавируса приостанавливала экспорт угля с 10 февраля по 2 марта 2020 года.

Экспорт был возобновлен только 30 марта через КПП «Гашуунсухайт — Ганцмод». А с 1 августа 2020 года, с целью увеличения экспорта горнорудной продукции между Китаем и Монголией, начало действовать временный «зеленый коридор».С введением временного регламента у водителей грузовиков появилось больше возможностей для въезда на пограничные контрольно-пропускные пункты Монголии и КНР, также «зеленый коридор» позволяет инженерам и техническим работникам двух стран, которые будут работать над реализацией крупнейших проектов и программ сотрудничества, совершать взаимные поездки.