Москва, 15 июля, 2021, 14:38 — ИА Регнум. Примерно две трети семей, кому положены «школьные» единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей, оформили заявление. Об этом 15 июля сообщил глава Минцифры Максут Шадаев на заседании правительства.

Digital.gov.ru Максут Шадаев

Он рассказал, что в рамках данных выплат впервые был оформлен механизм проактивных уведомлений.

«Пользователи портала госуслуг, которым эта выплата положена, получили в личный кабинет ссылку на уже готовое предзаполненное заявление. Необходимо было проверить корректность данных и одним кликом отправить это заявление в Пенсионный фонд», — рассказал он.

По данным Шадаева, оформили выплаты 8 млн родителей на 11 млн детей.

«Это примерно две трети всех семей, которым эта выплата положена. Все эти сведения уже переданы в Пенсионный фонд на обработку», — уточнил глава Минцифры.

Он уточнил, что родители, ранее не пользовавшиеся порталом госуслуг и не получившие уведомление, могут воспользоваться формой самостоятельной подачи заявления.