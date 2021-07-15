Гаага, Нидерланды, , 14:37 — REGNUM Спецпрокуратура суда по преступлениям «Армии освобождения Косово» (АОК) 15 июля в очередной раз выступила против освобождения из-под стражи экс-командира этой террористической организации Хашима Тачи, который находится в гаагской тюрьме, ожидая начала суда за военные преступления, которые АОК совершила с 1998 по 2000 год.

Хашим Тачи President-ksgov.net

Прокуратура считает, что политическое влияние бывшего президента сепаратистского Косово достаточно сильно, и, используя это влияние, он может помешать процессу сбора доказательств и повлиять на свидетелей. В качестве примера прокуратура привела случай, который произошел в ноябре 2020 года, когда бывший глава разведывательной службы сепаратистского Косово Кресник Гаши на следующий день по отъезду Тачи в Гаагу попытался украсть из президентского сейфа важные документы.

«Эти обстоятельства доказывают тот факт, что сообщники обвиняемого вмешиваются в процесс, и показывает, как далеко они готовы при этом идти», — написал прокурор Джек Смит в документе, в рамках которого он потребовал запретить Тачи защищаться, находясь на свободе.

Напомним, что Специальный суд по военным преступлениям АОК в Косово и Метохии, совершенным во время гражданского конфликта 1998−2000 гг, в 2020 году вынес обвинительный акт против одного из террористических командиров — бывшего президента сепаратистского Косово Хашима Тачи. Перед тем, как отправиться в Гаагу, где заседает специальный суд, Тачи подал в отставку. Недавно его адвокаты потребовали разрешить Тачи переехать в Словению под домашний арест и остаться там на все время судебного процесса.