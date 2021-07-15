Москва, 15 июля, 2021, 14:39 — ИА Регнум. Уровень жизни населения в России должен быть в четыре раза выше, чем сейчас. Об этом 15 июля заявил депутат Госдумы Евгений Фёдоров («Единая Россия») на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Бедность

Связано это, по мнению парламентария, с тем, что экономика РФ носит тип колониальной, при которой главным бенефициаром выступает не население страны, а внешние игроки.

«Мы имеем всего лишь 1,5% мирового дохода (ВВП — прим. ИА REGNUM), хотя наша территория производит 6% мирового дохода. То есть мы живем в четыре раза хуже, чем могли бы жить, исходя из тех условий, в которых сейчас существуем», — сказал Фёдоров.