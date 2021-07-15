Почти все муфтии Казахстана получили вакцину
Астана, 15 июля, 2021, 14:36 — ИА Регнум. Около 90% сотрудников центрального аппарата духовного управления мусульман Казахстана уже получили прививки против коронавируса. Об этом 15 июля заявил верховный муфтий республики Наурызбай кажы Таганулы.
Он напомнил слова из Корана: «Нельзя причинять вред ни себе, ни другим». Поэтому многие имамы начали вакцинироваться сразу после начала массовой вакцинации, отметил Таганулы.
Напомним, верховный муфтий Казахстана получил первый компонент казахстанской вакцин QazVac в начале июля 2021 года.
Как сообщало ИА REGNUM, 14 июля первый заместитель председателя управления мусульман Узбекистана Хомиджон Ишматбеков заявил, что вакцины пртив коронавируса признаны халяльными.
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