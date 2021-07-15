Астана, 15 июля, 2021, 14:36 — ИА Регнум. Около 90% сотрудников центрального аппарата духовного управления мусульман Казахстана уже получили прививки против коронавируса. Об этом 15 июля заявил верховный муфтий республики Наурызбай кажы Таганулы.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

Он напомнил слова из Корана: «Нельзя причинять вред ни себе, ни другим». Поэтому многие имамы начали вакцинироваться сразу после начала массовой вакцинации, отметил Таганулы.

Напомним, верховный муфтий Казахстана получил первый компонент казахстанской вакцин QazVac в начале июля 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июля первый заместитель председателя управления мусульман Узбекистана Хомиджон Ишматбеков заявил, что вакцины пртив коронавируса признаны халяльными.

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