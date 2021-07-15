Екатеринбург, 15 июля, 2021, 14:33 — ИА Регнум. В Екатеринбурге стартует третий этап гидравлических испытаний, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Vk.com Прорыв трубы

Опрессовки пройдут с 19 по 23 июля 2021 года. Испытания намерены проводить ночью, с 23:00 до 06:00 следующего дня.

Власти обещают, что горячую воду в ходе опрессовок отключать не будут. Понижать температуру воды тоже не планируется.

Как сообщало ИА REGNUM, четвёртый этап опрессовок пройдёт с 10 по 13 августа.