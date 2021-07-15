Москва, 15 июля, 2021, 14:29 — ИА Регнум. Экспортная пошлина на нефть в России с 1 августа 2021 года повысится на $6,3 и составит $67,8 за тонну, сообщается 15 июля на сайте Минфина.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Средняя цена на российскую экспортную нефть марки Urals с 15 июня по 14 июля составила $73,6 за баррель.

Также сообщается, что с 1 июля пошлина на светлые нефтепродукты и масла повысится с $18,4 до $20,3 за тонну, на темные — с $61,5 до $67,8.

На сегодняшний день экспортная пошлина на нефть составляет $61,5 за тонну.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор центра экономики окружающей среды и природных ресурсов ВШЭ Георгий Сафонов сообщил, что потребление ископаемых видов энергоресурсов может существенно сократиться уже к 2030 году.

Читайте подробнее: Эксперт объяснил, с какой скоростью мир будет отказываться от нефти и газа