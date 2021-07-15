Ярославль, 15 июля, 2021, 14:28 — ИА Регнум. В Ярославской области по данным на 15 июля 2021 года за сутки выявлен 201 случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает федеральный оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

В последние несколько дней ежедневно фиксируется около 200 новых случаев, максимум в 207 человек был 10 июля.

Смертность от коронавируса продолжает держаться на уровне 5 человек в сутки.

За всё время пандемии в регионе было выявлено 46 тысяч 522 заболевших, 42 тысячи 88 человек вылечились, 777 скончались.