Берлин,
15 июля 2021, 14:27 — REGNUM Без «Северного потока — 2» Европе не обойтись, к тому же
в проект были вложены огромные деньги, после таких
инвестиций
возврата быть не может, могут быть только политические игры, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 15 июля, комментируя высказывания
глава комитета по экономике и энергетике
парламента Германии
Клауса Эрнста.
Северный поток ‑ 2
© Nord Stream 2. Paul Langrock
Как сообщалось ранее, Эрнст заявил «Известиям», что даже если Украина полностью перестанет быть транзитером российского газа, ни о каких компенсациях в ее пользу (о которых заговорили в Киеве) не может быть и речи. «Недопустимо, чтобы Германия выстраивала свою энергетическую политику в соответствии с интересами Украины», — отметил депутат.
«Вопрос о «Северном потоке — 2», похоже, надолго становится внутриполитической темой Германии. Правительство ФРГ, стремясь обеспечить экономические интересы своей страны — как промышленников, так и населения, — постарается сделать это в как можно более спокойных условиях. Отсюда все посулы Украине и посылы США. Оппозиция будет критиковать правительство за эти посулы и посылы, и правильно сделает, поскольку всего должно быть в меру.
В реальности же всё очевидно: без «Северного потока — 2» Европе не обойтись, в том числе и под углом зрения перспективы водородной энергетики. Этот вопрос многократно просчитан, и только после этих просчётов в этот проект были вложены те огромные деньги, которые были в него вложены. После таких вложений возврата быть не может, могут быть только политические игры вокруг да около, которые и так зашли слишком далеко.
Что же до украинского маршрута транзита российского газа в Европу, то Киев уже активно постарался, чтобы нового соглашения на этот счёт после завершения срока действия нынешнего, то есть после 2024 года, подписано не было. О том, будет оно подписано или нет, говорить сейчас рано: впереди ещё много неурегулированных проблем между Россией и Украиной. Надеюсь, что после некоторого обострения и внутреннего украинского кризиса, вызванного провалом ставки Киева на остановку «Северного потока — 2», отношения между нашими странами пойдут по пути стабилизации — пусть и на очень низком уровне, — отметил Михаил Демурин.