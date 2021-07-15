Берлин, , 14:27 — REGNUM Без «Северного потока — 2» Европе не обойтись, к тому же в проект были вложены огромные деньги, после таких инвестиций возврата быть не может, могут быть только политические игры, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 15 июля, комментируя высказывания глава комитета по экономике и энергетике парламента Германии Клауса Эрнста.

Северный поток ‑ 2 © Nord Stream 2. Paul Langrock

Как сообщалось ранее, Эрнст заявил «Известиям», что даже если Украина полностью перестанет быть транзитером российского газа, ни о каких компенсациях в ее пользу (о которых заговорили в Киеве) не может быть и речи. «Недопустимо, чтобы Германия выстраивала свою энергетическую политику в соответствии с интересами Украины», — отметил депутат.

« Вопрос о «Северном потоке — 2», похоже, надолго становится внутриполитической темой Германии. Правительство ФРГ, стремясь обеспечить экономические интересы своей страны — как промышленников, так и населения, — постарается сделать это в как можно более спокойных условиях. Отсюда все посулы Украине и посылы США. Оппозиция будет критиковать правительство за эти посулы и посылы, и правильно сделает, поскольку всего должно быть в меру.

В реальности же всё очевидно: без «Северного потока — 2» Европе не обойтись, в том числе и под углом зрения перспективы водородной энергетики. Этот вопрос многократно просчитан, и только после этих просчётов в этот проект были вложены те огромные деньги, которые были в него вложены. После таких вложений возврата быть не может, могут быть только политические игры вокруг да около, которые и так зашли слишком далеко.