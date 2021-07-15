Черкесск, 15 июля, 2021, 14:26 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии за последние сутки было зафиксировано три случая смерти пациентов от осложнений после COVID-19. Общее число случаев летального исхода от опасной инфекции достигло в регионе 218, сообщили 15 июля в федеральном оперативном штабе.

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За последний месяц в республике ежедневно фиксируются от одного до четырех фактов смерти пациентов от COVID-19. Субъект занял шестое место в Северо-Кавказском федеральном округе по смертельной статистике.

Наблюдается также рост числа выявленных новых случаев заражения коронавирусом. За прошедший день был зафиксирован 51 заразившийся. Общее число носителей инфекции достигло 21 482 человека. Из них сумели справиться с болезнью 20 476 пациентов, в том числе семеро — за последний день.