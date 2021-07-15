Ульяновск, 15 июля, 2021, 14:25 — ИА Регнум. В Ульяновской области вынесен приговор по факту служебных подлогов при производстве двух алиментных дел в УФССП. Об этом сообщает следственное управление СКР.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коррупция

Перед судом предстал дознаватель службы судебных приставов по Чердаклинскому и Старомайнскому районам. Правоохранители установили, что в рамках производства дела об уклонении от уплаты алиментов с февраля по март 2020 года он изготовил документы, в которые внёс ложные сведения о том, что обвиняемая и защитник якобы уведомлены об окончании следственных действий и ознакомлены с материалами уголовного дела.

В управлении отмечают, что аналогичное преступление совершено по другому алиментному делу.

Суд вынес обвинительный приговор по двум эпизодам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 292 УК РФ («Служебный подлог»), назначив 150 тыс. рублей штрафа. В ведомстве отмечают, что решение суда вступило в силу.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2020 года в Ульяновской области вступил в законную силу приговор в отношении бывшей сотрудницы полиции, которая осуждена за фальсификацию протоколов допросов и подлог. Её на семь месяцев ограничили в свободе.

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