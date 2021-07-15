Москва, 15 июля, 2021, 14:24 — ИА Регнум. Теперь женщины с метастатическим раком молочной железы могут бесплатно сдать тест на наличие мутации гена, заставляющую раковые клетки делиться быстрее и хуже реагировать на терапию. Соответствующую программу «Активный пациент» представили 15 июля в онлайн-формате на пресс-конференции «Точный диагноз — эффективная терапия: современный подход активного пациента», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Онкология

Инициатива «Активный пациент» уже сегодня позволяет пациенткам с метастатическим раком молочной железы самостоятельно влиять на процесс лечения. Теперь женщины могут бесплатно сдать тест на наличие мутации гена PIK3CA, ухудшающего течение болезни.

Даже если речь идёт о 40% пациенток (среди всех онкобольных), то это 12−15 тысяч человек в год, для которых подобная мутация может иметь значение. Этим пациенткам инициатива поможет экономить время и получить более широкие возможности.

Пациент может зарегистрироваться на сайте, позвонить на горячую линию и узнать всё необходимое. После этого в удобное время к нему приедет курьер с тестом. В течение двух-трёх недель пациент получит свой результат.

На конференции также обсудили, где и в каких случаях пациент может наравне со своим врачом участвовать в диагностике заболевания, подборе терапии и ходе лечения, выявили грань между правильной активной позицией пациента, бессистемной хаотичной деятельностью и самолечением.