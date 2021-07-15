Москва, 15 июля, 2021, 14:28 — ИА Регнум. BMW Group, куда входит компания MINI, анонсировала дебют на российском рынке нового электрического хэтчбека Cooper SE. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Bmwgroup.com MINI Cooper SE

На британском авторынке модель стоит 26 тысяч фунтов (около 2,7 млн рублей). В России новинка может появится в 2022 году.

MINI Cooper SE по своим техническим характеристикам похож на BMW i3. Под его капотом стоит такой же 184-сильный электромотор. Однако аккумуляторная батарея имеет меньшую ёмкость — всего 28,9 кВт*ч.

На одном заряде электрокар может преодолеть расстояние равное 203 — 234 км (по циклу WLTP). С начала выпуска модели было продано 31 034 экземпляров.

Напомним, в 2025 году компания MINI представит кабриолет MINI Convertible следующего поколения, который оснастит электрическим мотором.

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