Москва, 15 июля, 2021, 14:22 — ИА Регнум. Правительство РФ направит 50 млрд рублей на поддержку сбалансированности бюджетов 55 регионов России. Об этом 15 июля сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

По его словам, субъектам РФ на обеспечение сбалансированности их бюджетов будет оказана государственная поддержка. В 2021 году на эти цели в федеральном бюджете на эти цели предусмотрено 100 млрд рублей.

«Сегодня правительство направит первый транш из этой суммы — 50 млрд рублей», — сказал он.

Мишустин отметил, что средства получат 55 регионов. Он поручил как можно скорее довести финансирование до получателей.