Геленджик, Краснодарский край, 15 июля, 2021, 14:22 — ИА Регнум. Недостроенный жилой комплекс снесли в Северном микрорайоне Геленджика, сообщили 15 июля в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Пресс-служба администрации Краснодарского края Снос недостроенного дома в Геленджике

Строительство жилого комплекса «Солнечный» велось в густонаселенном микрорайоне, в котором остро не хватает социальной и коммунальной инфраструктуры. Планировалось построить четыре литера, два находились в высокой степени готовности — эти объекты завершают.

Ещё один дом находился на стадии фундамента, второй успели возвести почти до шестого этажа. Остановить возведение этих домов в связи с острым дефицитом социальных объектов ранее поручил губернатор Вениамин Кондратьев. В настоящее время работы по сносу завершили, на месте снесенного здания появится спортплощадка.