Пермь, 15 июля, 2021, 14:21 — ИА Регнум. В Пермском крае из-за засухи введут режим ЧС. Об этом 15 июля на совещании в руководителями предприятий АПК заявил губернатор Дмитрий Махонин, сообщает пресс-служба краевой администрации.

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Режим ЧС позволит аграриям избежать штрафных санкций за невыполнение плана по сбору урожая и заготовке кормов и плановых показателей в животноводческой отрасли, а также вести диалог с банками о продлении сроков кредитных обязательств, мобилизовать работу с территориальными органами власти.

Установившая летом аномальная жара и суховеи негативно отражается на заготовке кормов, производстве мяса, содержании скота и птиц.

Глава региона отметил, что местные сельхозтоваропроизводители столкнулись с серьезными проблемами из-за необычно жаркого посевного сезона. Растениям не хватало влаги для нормального роста, животным требовались особые условия для комфортного содержания. «Многие аграрии из-за аномальной погоды не смогут выполнить планы по заготовкам кормов, сбору урожая и производству сельхозпродукции. Мы это понимаем и готовы поддержать наших фермеров, поэтому снимаем с сельхозпроизводителей обязанность достижения целевых показателей по урожайности, которые прописаны в соглашениях по субсидированию», — сказал Махонин.

Планируется, что указ о введении режима ЧС будет подписан в начале следующей недели (19 июля).