Ташкент, 15 июля, 2021, 14:22 — ИА Регнум. В разных районах Ташкента возникли автомобильные пробки из-за перекрытия улиц для делегатов международной конференции, 15 июля сообщает издание «Газета.uz».

Андрей Репин ИА REGNUM Пробка

В ГУВД Ташкента ранее предупреждали о перекрытии улиц рядом с деловым центром «Ташкент-сити». Правоохранители используют вертолеты для патрулирования.

Движение автобусов в районе «Ташкент-сити» также приостановлено. Маршруты изменились у автобусов №53, 64, 65 и 141. В «Тошшахартрансхизмат» сообщили, что задержки с автобусами носят временных характер.

Напомним, 15−16 июля в Ташкенте проходит международная конференция «Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Угрозы и возможности».