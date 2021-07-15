Саратов, 15 июля, 2021, 14:45 — ИА Регнум. В Саратове на пульт единой диспетчерской службы 15 июля поступила информация, что на первом жилучастке зафиксировано сильное возгорание, произошедшее в результате падения грузового автомобиля на газовую трубу. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

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Экстренные службы выехали на место. Глава Саратова Михаил Исаев поручил докладывать о ситуации каждые 15 минут.

Движение по путепроводу на 1-м жилучастке временно остановлено. Автомобилистам рекомендовано продумать свой маршрут заранее. Подача газа прекращена. Информация о пострадавших на данный момент отсутствует.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в 15 июля произошло массовое дорожно-транспортное происшествие на трассе Саратов — Волгоград. Неподалеку от поворота на село Широкий Буерак в Саратовском районе в 11:30 (местное время) столкнулись пять автомобилей.

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