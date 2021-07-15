Вашингтон, 15 июля, 2021, 14:22 — ИА Регнум. Бывший владелец зоопарка и звезда документального сериала «Король Тигров» Джо Экзотик будет повторно осуждён за организацию заказного убийства. Об этом 15 июля пишет издание E!

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Как отмечает издание, Джозеф Мальдонадо-Пассаж (настоящее имя Джо Экзотика) получит новый тюремный срок. При этом первоначальный приговор останется в силе.

ИА REGNUM напоминает, что Джо Экзотик получил 22 года пребывания в тюрьме за организацию заказного убийства своего соперника — зоозащитницы Кэрол Баскин. Также он был обвинён за преступления против природы.