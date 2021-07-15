Стокгольм, 15 июля, 2021, 14:36 — ИА Регнум. Сегодня, 15 июля, министр юстиции Швеции Морган Йоханссон отозвал направленное на рассмотрение в различные ведомства заключение правительственной комиссии о введении в Швеции рыночного механизма установления арендной платы за жильё в новостройках. Об этом министр заявил в интервью государственному новостному агентству Швеции ТТ.

(сс) nattanan23 Собственное жилье

«Я отзывают заключения с рассмотрения в свете того факта, что данное предложение более не актуально», — заявил Йоханссон.

Отметим, что именно данное предложение правительственной комиссии спровоцировало недавний правительственный кризис в Швеции, в результате которого Стефан Лёвен ушел в отставку. Однако лидер «Социал-демократов» был снова переизбран по пост главы кабинета министров 7 июля.

Таким образом, в вопросе поставлена жирная точка, поскольку правительство отказалось от реализации данной инициативы, а вопрос был снят с повестки дня.