Токио, 15 июля, 2021, 14:18 — ИА Регнум. Власти Японии приняли решение ужесточить карантинные ограничения для въезжающих из Москвы. Об этом 15 июля заявили в МИД Японии.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

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Так, с 18 июля всем въезжающим в Японию из российской столицы необходимо будет шесть дней находиться на карантине.

Кроме того, ПЦР-тест необходимо будет сдавать на третий и шестой дни нахождения на карантине.

Сейчас срок нахождения на строгом карантине для приезжающих из Москвы составляет три дня.

Ужесточение связано в связи с распространением в Москве «вызывающего серьезную обеспокоенность мутировавшего штамма».

Как сообщало ИА REGNUM, Олимпийские игры состоятся с 23 июля по 8 августа. В настоящее время в Токио действует режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за сложной эпидемиологической обстановки по коронавирусной инфекции.

В связи с этим оргкомитет Олимпиады рассматривает возможность снижения числа гостей и членов иностранных делегаций до менее чем тысячи человек. При этом доступ для посетителей закроют и для спортивных состязаний в рамках Олимпийских игр.