Москва, 15 июля, 2021, 14:18 — ИА Регнум. Любой водитель должен без дополнительных напоминаний осознавать опасность управления неисправным автомобилем, считает депутат Госдумы Ярослав Нилов (ЛДПР).

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Знай правила дорожного движения!

«И здесь стоит иметь в виду, что техническая неисправность может с большой долей вероятности оказаться причиной аварии. Просто чтобы не возникало ситуаций, когда полисы ОСАГО или КАСКО не сработают из-за отказа страховой компании признавать такие ДТП (с участием неисправного автомобиля) страховым случаем», — рассуждает Нилов в ТГ-канале.

В целом, он считает предложением МВД отменить обязательный техосмотр для легковушек и мотоциклов, принадлежащих физлицам, уместной, хоть и «несколько запоздалой».

«И ещё один важный момент. Когда мы говорим «водитель должен осознавать», речь идёт не об обязательном нормативном регулировании «сверху», а о долгом, но более действенном процессе формирования культуры ответственности и самостоятельного восприятия автовладельцами любых рисков. Даже если не заставляют — задумываться о последствиях. И не только финансовых», — подчеркнул Нилов.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, МВД России направило в правительство РФ предложение сделать добровольным прохождение техосмотра для автотранспорта физлиц.

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