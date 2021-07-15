Киев, 15 июля 2021, 14:25 — REGNUM Правительство Украины демонстрирует серьёзный настрой на улучшение инвестиционного климата в стране. Об этом заявил заместитель главы миссии посольства США Алан Перселл во время мероприятия «Стратегический диалог: увеличение иностранных инвестиций на Украине», сообщило 15 июля информационное агентство «Укринформ».
Дипломат отметил, что Украина «движется вперёд» со структурными реформами, хотя многие компании до сих пор не решаются инвестировать в страну.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что для снижения вредных выбросов, в украинскую инфраструктуру нужно вложить более 100 млрд евро в течение 10 лет.
Читайте ранее в этом сюжете: На Украине рассказали, сколько нужно денег для уменьшения вредных выбросов