Киев, 15 июля, 2021, 14:25 — ИА Регнум. Правительство Украины демонстрирует серьёзный настрой на улучшение инвестиционного климата в стране. Об этом заявил заместитель главы миссии посольства США Алан Перселл во время мероприятия «Стратегический диалог: увеличение иностранных инвестиций на Украине», сообщило 15 июля информационное агентство «Укринформ».

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"Недавнее принятие закона об инвестициях и развитие концепта «Дія City» сигнализирует о том, что правительство серьезно настроено на улучшение инвестиционного климата», — сказал он.

Дипломат отметил, что Украина «движется вперёд» со структурными реформами, хотя многие компании до сих пор не решаются инвестировать в страну.

«Они ссылаются на коррупцию в судах, плохую инфраструктуру, сильную частную заинтересованность и обеспокоенность относительно рейдерства, включая слабую защиту частной собственности, как на главные вызовы для ведения бизнеса», — подчеркнул Перселл.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что для снижения вредных выбросов, в украинскую инфраструктуру нужно вложить более 100 млрд евро в течение 10 лет.