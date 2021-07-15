Кабул, , 14:17 — REGNUM Патриотам Афганистана стоило бы ориентироваться на опыт правительства Наджибуллы, но этого не произойдет, стране предстоит пройти по очередной спирали обострения внутренних противоречий, которую закрутили американцы и их союзники, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 15 июля, комментируя высказывания пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби.

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Как сообщалось ранее, Кирби заявил, что американские военные в конце июля 2021 года начнут перевозить в безопасные места афганцев, которые ранее им помогали, а после вывода войск НАТО из Афганистана запросили иммиграционные визы в США.

« Афганистан переживает очередную трагедию разделения своего народа. Большинство из тех, кто сотрудничал с американцами во время пребывания их войск в Афганистане, хотели для своей страны, своего народа, своих семей только хорошего. Талибы не принесут в Афганистан мира и согласия — наоборот, их участие в управлении страной и тем более их полновластное правление, если такое случится, обострят все противоречия.

В Афганистане немало людей придерживаются светского мировоззрения, и это плод не только периода, когда в сотрудничестве с СССР в стране пытались построить социально справедливое государство и общество, но и просто веление века, в котором мы живём. Религиозная ортодоксия усиливается, приобретает, в том числе, и формы политического радикализма, но это у меньшинства, а большинство — это люди, которые стремятся в «современное общество» со всеми его известными чертами.

Задача не в том, чтобы вернуть большинство населения на религиозную стезю, поскольку, как считают ортодоксы, именно такое устройство общества справедливо, — задача в том, чтобы светское общество было нормальным, жило по нормам закона и справедливости.

Таким был светский Афганистан в конце 1980-х годов при Мохаммаде Наджибулле. При помощи СССР, если бы тот не разрушили, Афганистан смог бы осуществить национальное примирение: остаться светским и обеспечить должное уважение к исламу. Но Советский Союз пал, советские и российские руководители предали своего афганского союзника, и это породило многие соблазны у многих. Более того, это усилило угрозу интересам России на её южных рубежах.