Москва, 15 июля, 2021, 14:32 — ИА Регнум. Вложения российских предприятий в экологию в 2020 году увеличились на 97,2 млрд рублей по сравнению с периодом годом ранее. Об этом 15 июля сообщили в аналитической службе международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Иван Шилов ИА REGNUM Экология

«Расходы российского бизнеса на охрану окружающей среды в пандемийном 2020 году выросли в номинальном выражении по сравнению с предыдущим годом на 97,2 млрд руб., или на 13,1%, до 836,5 млрд руб.», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что российский бизнес потратил 640,5 млрд руб. (+13,5% к предыдущему году) на защиту воздуха, земли и воды от вредного воздействия и текущую эксплуатацию природоохранных мощностей, а 196 млрд руб. (+12%) было инвестировано в модернизацию и развитие экологической инфраструктуры.

Помимо этого, отмечается, что больше всего российские предприятия потратили на очистку сточных вод — 243,9 млрд руб., на обращение с отходами — 250,1 млрд, и на охрану атмосферного воздуха и предотвращение изменения климата — 81,9 млрд руб.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель правительства России Михаил Мишустин заявил, что на Дальнем Востоке найдено более 600 затонувших кораблей.