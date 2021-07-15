Стокгольм, 15 июля, 2021, 14:30 — ИА Регнум. Несовершеннолетние граждане Швеции, совершившие серьезные преступления, должны приговариваться к тюремным срокам и при необходимости переводится в обычные тюремные учреждение по достижении ими 18-летнего возраста. С таким требованием 15 июля выступил официальный представитель «Умеренных» по правовой политики Йохан Форссел в интервью газете Dagens Nyheter.

Тюрьма

«Мы представим соответствующие законопроекты в риксдаг, когда он возобновит свою работу после летних каникул», — написал Форссел.

В частности, «Умеренные» намерены добиваться открытия специальных тюрем для лиц в возрасте от 15 до 18 лет, которые совершили «тяжкие преступления с применением насилия или тяжкие преступления другого рода». Кроме того, «Умеренные» требуют, чтобы осужденные лица, приговоренные к тюремному заключению до наступления совершеннолетия, могли быть переведены в обычные исправительные учреждения, когда им исполнится 18 лет, и отбыть там оставшуюся часть срока тюремного заключения.

В то же время отдельные статьи за совершения тяжких преступлений лицами в возрасте от 15 до 18 лет предлагается существенно ужесточить.